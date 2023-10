Alexis Sanchez verrà schierato da Inzaghi contro il Bologna come titolare, con molta probabilità. Ne sono convinto a Tuttosport: la coppia d'attacco sarà quella formata dal cileno e da Lautaro Martinez dopo 578 giorni, ovvero da Liverpool-Inter 0-1 di due stagioni fa.

Da quella gara in poi Sanchez non giocò più titolare. E' tornato in nerazzurro dal 1' a Salerno dopo un anno e mezzo, con la parentesi della stagione a Marsiglia. Non è da scartare, secondo il quotidiano, nemmeno l'ipotesi di una riproposizione della coppia Thuram-Sanchez, come accaduto all'Arechi.