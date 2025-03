Il cammino in Champions League dell'Inter ripartirà da Monaco di Baviera, dove si giocherà anche la finale del torneo e contro una squadra, il Bayern, al cospetto della quale i nerazzurri hanno alzato l'ultima volta il trofeo, nel 2010.

Inzaghi vuole portare avanti ogni competizione, come si legge anche su Tuttosport, nella speranza di non finire come Icaro. Nel frattempo ha portato al squadra ai quarti, il che garantisce quasi cento milioni di premi Uefa. Lo ha fatto assieme ai suoi ragazzi senza subire attacchi di panico contro il Feyenoord, merito ai nerazzurri soprattutto alla luce di quanto accaduto al Milan.

La formazione schierata dal tecnico evidenziava pensieri rivolti anche a Bergamo, dove si rivedranno dal 1' Lautaro, Bastoni e Barella. Da capire invece come sta De Vrij dopo il fastidio accusato al ginocchio nel riscaldamento.