"E' allarme Lukaku" per Tuttosport dopo che ieri il belga - sotto gli occhi di Marotta, Ausilio, Baccin e Zanetti - si è fermato per un infortunio in allenamento. Un problema alla coscia sinistra che, nel giro di 24-36 ore, verrà valutato attraverso gli esami strumentali all’Humanitas. La sensazione, si legge sul quotidiano torinese, è che alla fine Big Rom si rivedrà contro il Torino, nella speranza che non si tratti di uno stiramento che lo tenga ai box fino a dopo la sosta.