Per ogni possibile "big" che andrà via, gli uomini mercato dell' Inter hanno pronto un piano per sostituirlo. Come scrive oggi Tuttosport , verrà trattenuto Lautaro Martinez , ma un giocatore tra quelli più forti dovrà probabilmente fare le valigie. I quattro nomi con cui si può far cassa sono l'argentino (che la dirigenza vuole trattenere), Bastoni, Skriniar e Barella . A questi potrebbero aggiungersi Dumfries o De Vrij e ovviamente i giocatori fuori dal progetto come Pinamonti, Sensi, Lazaro e Dalbert .

Su Bastoni ci sono i due club di Manchester e il Tottenham, se andrà via lui l'alternativa pronta è Bremer, che ha già dato la preferenza all'Inter. "Alternative? In passato l’Inter ha seguito l’argentino Senesi del Feyenoord (mancino), oggi nel mirino anche della Roma, avversaria ieri sera nella finale di Conference League - scrive ancora Tuttosport -. Peraltro Bremer sarebbe il “piano B” dell’Inter anche in caso di cessione di Skriniar".

Se invece (ma pare improbabile) il sacrificato fosse Barella "l'Inter tornerebbe di corsa su Davide Frattesi del Sassuolo". Costo: non meno di 20-25 milioni. Come detto non si vuole cedere Martinez, ma qualora dovesse toccare a lui l'obiettivo è Scamacca, che costa 40 milioni. Altrimenti attenzione a Marcus Thuram.