Il Nottingham Forest vuole Davide Frattesi per la prossima stagione in Champions League. Traguardo che, come si legge su Tuttosport, non è così improbabile visto il terzo posto in Premier League e lo slot aggiuntivo che gli inglesi strapperanno quest'anno (diventeranno quindi cinque).

La valutazione è di 40 milioni di euro, si potrebbe anche scendere a 35 e l'Inter realizzerebbe una plusvalenza. Verso aprile i contatti potrebbero intensificarsi. Nel frattempo i nerazzurri si sono "cautelati" acquistando Sucic. Dalla Premier c'è l'interesse anche del Tottenham che a gennaio aveva già fatto un tentativo.