Un trend positivo iniziato già nel 2014-2015 con il ritorno del dottor Volpi nell'area medica. "Da allora l’Inter è stata, tra le squadre impegnate nelle Coppe Europee, quella con i tassi più bassi di infortuni muscolari e pure indisponibilità da Covid (severissime, in tal senso, le misure adottate dallo staff medico: basti pensare che la prima conferenza stampa in presenza alla Pinetina dopo lo scoppio della pandemia è andata in scena solo alla fine dell’ultima stagione). Questo nonostante all’Inter siano tanti i sudamericani, sottoposti a stressanti viaggi per rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali".