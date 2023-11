Nell'analisi di Inter-Frosinone su Tuttosport non mancano i complimenti ai ciociari per la partita disputata ieri. Come si legge sul quotidiano, più che a Bergamo l'Inter è andata dal dentista proprio contro la squadra di Eusebio Di Francesco, ispirata da Soulé, moderna e propositiva.

Così la squadra di casa, riporta il quotidiano, ha dovuto ricorrere ai “super poteri” di due solisti come Federico Dimarco e Marcus Thuram. Il primo gol viene definito una "stella cometa", il secondo uno slalom travolgente. Tesoretto fondamentale considerato il palo colpito poi da Cheddira. In ogni caso si è visto un atteggiamento diverso da quello che ha portato la squadra a pareggiare contro il Bologna. E così Inzaghi ha impattato i 31 punti dopo dodici giornate di Antonio Conte nel 2019/20.