Samir Handanovic farà almeno un altro anno da portiere dell'Inter, forse anche due. Inizierà di nuovo titolare fino a quando Onana non avrà preso le misure e quindi lascerà spazio al successore. Poi, come scrive Tuttosport, potrebbe chiudere una carriera e aprirne un'altra. "Nella mente di Handanovic - si legge - c’è comunque l’idea di giocare per un’altra stagione (fino al 2024) poi nei suoi pensieri si sta facendo sempre più strada l’idea di provare la strada dell’allenatore".