C'è anche il nome di Andrea Stramaccioni tra quelli che il Frosinone sta valutando per la sostituzione di Fabio Grosso, intenzionato a cambiare aria dopo la promozione in Serie A. "Angelozzi pensa a diversi nomi con in prima fila Stramaccioni - conferma Tuttosport - ma si registrano contatti anche con Nicola, Di Francesco, D’Aversa, Andreazzoli e Farioli. Il dg dei ciociari vuole fare spesa in casa Venezia rinforzando l’attacco con Pohjanpalo e Johnsen".