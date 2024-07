Robin Gosens vuole tornare in Italia dopo l'esperienza con l'Union Berlino. Come riporta Tuttosport, l'esterno ex Inter è in ritiro con i compagni di squadra, ha giocato titolare anche nell'ultima amichevole pareggiata 4-4 contro i Rangers Glasgow e attende novità.

Vagnati e il Torino sono arrivati a otto milioni di euro, i tedeschi ne vogliono due in più. I granata sono disponibili a salire ancora, magari anche inserendo dei bonus facili da raggiungere per arrivare fino a nove. Intesa vicina, secondo il quotidiano. L'idea è quella di avere un Bellanova anche sulla fascia sinistra.