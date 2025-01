Davide Frattesi giocherà da titolare la partita contro il Lecce. Secondo Tuttosport, infatti, in Puglia rifiaterà Barella, e per il centrocampista romano ci sarà quindi l'opportunità di replicare la prestazione con gol e assist dello scorso anno a febbraio.

I desiderata del giocatore non sono cambiati, Frattesi vuole giocare di più e gradisce la destinazione Roma, ma la partenza in questa sessione di mercato resta complicata. Servono 45 milioni di euro per convincere l'Inter, motivo per cui sembra più probabile il rilancio. Dopo il problema fisico delle scorse settimane, tornerà a giocare e Inzaghi punta sulla sua voglia di riscatto.

A breve, tra l'altro, torneranno gli impegni della nazionale, con cui spesso Frattesi è protagonista: un ritorno in auge in nerazzurro può sicuramente aiutare il giocatore in tal senso.