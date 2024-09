L'infortunio di Nicolò Barella dovrebbe potenzialmente aprire nuovi spazi per Davide Frattesi. Secondo Tuttosport, troverà certamente minutaggio anche Zielinski, ma sulla carta il primo ad averne di più dovrebbe essere proprio l'azzurro. Un'alternativa di lusso, ma anche un enigma per Inzaghi perché ha caratteristiche differenti dagli altri: è una mezzala box-to-box, abile negli inserimenti ma meno portato al fraseggio.

Avrà una ghiotta chance. Non ci sono dubbi sulle sue capacità in zona gol, ma ci si attende che si integri meglio nel gioco della squadra e che il tecnico dovrà essere bravo a trovare delle soluzioni per sfruttare la meglio l'ex Sassuolo.