Riccardo Ferri torna all'Inter per prendere un ruolo in società che, pur con una denominazione leggermente diversa, è stato ricoperto fino a un anno fa da Gabriele Oriali. Un posto rimasto vacante per un anno, anche se già al momento del distacco con Oriali, Piero Ausilio aveva individuato in Ferri la persona giusta per quella posizione. Di recente c'è stata l'accelerata improvvisa, tanto che Ferri è stato chiamato mentre era in vacanza.