Come evidenzia Tuttosport , Edin Dzeko in questa stagione ha segnato almeno un gol a ognuna delle rivali dirette dell’Inter. Manca solo il Milan alla sua collezione, quindi martedì sera il bosniaco avrà un'altra chance. "Ad analizzare la classifica ha rifilato una rete a tutte le formazioni della parte sinistra della classifica, tranne la Lazio e, appunto, il Milan - sottolinea il quotidiano torinese -. Con i biancocelesti il centravanti bosniaco non avrà più chance, ma contro il Diavolo martedì sera ci sarà il quarto confronto e Simone Inzaghi si augura che sia la volta buona per il suo numero 9 che in stagione ha bucato la rete, fra le altre, di Napoli, Juventus, Roma, Fiorentina, Atalanta, Sassuolo e Verona".

In generale, stagione molto positiva per l'ex romanista, arrivato senza squilli di tromba e rivelatosi determinante per il tecnico piacentino. "Al di là di un logico calo di prestazioni, la stagione di Dzeko non può che essere catalogata come positiva dall’Inter. In primis perché seppur con caratteristiche diverse e con una prolificità ovviamente differente, Dzeko ha saputo raccogliere bene il difficile testimone di Lukaku . Ma poi perché i suoi gol li ha segnati: in stagione sono 17, ma soprattutto sono 13 in campionato".