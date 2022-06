Se per Dybala manca qualche dettaglio, come ha spiegato oggi Tuttosport, l'Inter continuerà a marcare stretto anche Romelu Lukaku. Professore nel ruolo di "attaccante che possa riempire l’area e dia profondità alla squadra in ripartenza". Motivo per il quale Inzaghi e tutto il club spera anche nel ritorno di Big Rom, "che si è detto disposto a ridursi l’ingaggio del 50% e ha già ottenuto il via libera in prestito". Il Chelsea però "pretende un giocatore in cambio per evitare che l’operazione si trasformi in un clamoroso autogol anche agli occhi dei tifosi" ed è anche per questo motivo che il club londinese ha messo sul taccuino il nome di Denzel Dumfries. Tra i più sacrificabili dei titolari, spiega il quotidiano torinese che sottolinea in neretto il nome di Bellanova, già bloccato dai milanesi. In caso di partenza dell’olandese però, l'Inter "dovrebbe comunque prendere un giocatore più esperto nel ruolo".