L'Inter vuole blindare Denzel Dumfries. Un contratto nuovo, secondo Tuttosport, passando da 2,5 a 4 milioni di euro a stagione fino al 2027. Non vuol dire che il giocatore resterà, significa solo prolungare la scadenza e avere maggiori sicurezze in tal senso, ma se l'estate prossima dovesse arrivare un'offerta da 40-45 milioni di euro in via della Liberazione non si opporrebbero.

"Tra le big d’Inghilterra gli estimatori non mancano di certo per Dumfries - in passato anche sul taccuino del Bayern Monaco -, con le big di Premier che potrebbero provare ad affondare il colpo la prossima estate per il classe ‘96", aggiunge il quotidiano.