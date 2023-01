Denzel Dumfries non andrà via prima di fine stagione. "Il giro perlustrativo di Rafaela Pimenta, agente dell’olandese, non ha dato i frutti sperati perché il Chelsea, nonostante le premesse, non ha voluto affondare il colpo. Certo è che l’esterno destro resta in cima alla lista dei possibili partenti", riporta oggi Tuttosport. La valutazione dei nerazzurri resta non più bassa di 45 milioni di euro.