Tuttosport dedica oggi un pezzo d'elogio per Federico Dimarco. Come ricorda il quotidiano, circa tre anni fa (il 4 dicembre 2021), l'esterno subentrava a Bastoni a 15' dalla fine di Roma-Inter, con un ruolo che sembrava ormai definito di "backup" di Perisic o del connazionale in difesa. Oggi la situazione è ribaltata, Dimarco è una colonna della squadra e lo è diventato anche in nazionale.

Una parabola in costante crescita, che a Parma ha visto una nuova tappa suggellata da un gol col piede "sbagliato", il secondo in stagione, più uno in nazionale. Da agosto 2022 il calciatore nerazzurro è a 11 reti in Serie A con altrettanti assist, nei top 5 campionati d'Europa hanno le stese cifre solo Hakimi (11+12), Frimpong e Grimaldo (19+16 il primo e 11+15 il secondo), entrambi questi ultimi avversari di domani con il Bayer Leverkusen. Da capire se Dimarco li affronterà da titolare oppure no, essendo tra i candidati al riposo.