Portiere, punta, centrocampista, ma non solo: a Inzaghi manca anche un difensore per completare il pacchetto arretrato. Finora, infatti, dopo gli addii di Skriniar e D'Ambrosio, a Milano è arrivato il solo Bisseck. "Per la difesa, mirino puntato sempre su Bergamo per Toloi (prima scelta), Demiral e Palomino", assicura Tuttosport.