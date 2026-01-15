Il mercato in uscita dell'Inter potrebbe ancora riservare alcune sorprese. Secondo quanto riportato da Tuttosport nella sua edizione cartacea odierna non è escluso che Stefan De Vrij rientri in qualche ipotesi di scambio da qui alla fine della sessione invernale, dopo il mancato approdo all'Al-Hilal

Resta in uscita anche Davide Frattesi, che il Bournemouth vorrebbe in prestito e che invece l'Inter vorrebbe eventualmente cedere soltanto a titolo definitivo. Infine Asllani, oggi al Torino, per il quale c'è l'interesse del Genoa.

