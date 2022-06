Oltre alla situazione di Milan Skriniar, in difesa va monitorata quella di Stefan De Vrij. Come spiega Tuttosport, il cui contratto scadrà a giugno 2023, viene valutato 15-20 milioni di euro dall'Inter e piace in Premier League a Manchester United e Chelsea.

Non ci sono incontri con la dirigenza nerazzurra in programma, ma la questione De Vrij dovrà essere affrontata. Soprattutto, qualora l'olandese dovesse rimanere, diventerebbe centrale il rinnovo del calciatore per non perderlo a zero.