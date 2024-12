De Vrij è recuperato e scenderà in campo dal 1' al centro della difesa dell'Inter che oggi sfiderà il Cagliari. Anche Tuttosport, che conferma il resto della formazione che lunedì sera ha battuto il Como, assicura sulla titolarità dell'olandese, unica novità nell'undici nerazzurro che giocherà questo pomeriggio all'Unipol Domus. Il quotidiano torinese aggiorna anche sulle condizioni degli infortunati: Darmian sarà pronto per la Supercoppa, mentre Acerbi e Pavard partiranno con la squadra ma verranno valutati in Arabia.