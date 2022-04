Dopo un’ammonizione rimediata durante il match contro la Bolivia che lo costringe di fatto a saltare il prossimo impegno con la Colombia, Juan Cuadrado ha lasciato in anticipo la Nazionale colombiana pere fare ritorno a Torino, dove dovrebbe arrivare oggi come fa sapere Tuttosport che parla di candidatura a pieno titolo per un posto da titolare nel match contro l’Inter, "anche se il favorito nel ruolo di attaccante esterno di destra rimane Dybala". Proprio l'argentino, allenatosi nel frattempo con una formazione mista tra Under 23 e U19, "sta sfruttando la mancata convocazione con l’Argentina per recuperare la migliore condizione e chiudere in bellezza la stagione. A cominciare dal Derby d’Italia: speciale sempre, potrebbe cambiare le prospettive dell’annata bianconera". La Joya, contro l'Inter, favorito su Cuadrado e Bernardeschi, "nell'ottica di un 4-3-3 che vedrebbe in Vlahovic e Morata le altre punte del tridente" si legge nella prima bozza di formazione lanciata dal quotidiano torinese che alle spalle delle punte posiziona Arthur, Locatelli e Rabiot. Ballottaggio in difesa tra Alex Sandro e De Sciglio, protetto da Danilo, De Ligt e Chiellni al centro.