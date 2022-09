Rispetto alla gara di Champions contro il Bayern Monaco, Simone Inzaghi potrebbe cambiare quasi mezza squadra. Tuttosport prova a disegnare la formazione dell'Inter per il match in programma oggi a San Siro: in porta torna Handanovic, mentre in difesa dovrebbe rivedersi De Vrij in mezzo accompagnato da D’Ambrosio e Bastoni (possibile turno di riposo per Skriniar). Secondo TS c'è poi il dubbio Darmian-Gosens con Dumfries sulla destra, mentre a centrocampo tornerà dal 1' Barella con Brozovic e uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan, col turco favorito. Davanti ancora Lautaro e Dzeko.