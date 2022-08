Il tema del rinnovo di Milan Skriniar verrà affrontato prima possibile. Prima dell'assalto fallito del Paris Saint-Germain l'idea era un ritocco dagli attuali 3,8 a 4,5 milioni di euro e possibilità di salire fine a 6 negli anni a venire, secondo quanto riportato oggi da Tuttosport . Ora la base saranno i 6 milioni che prendono Brozovic e Martinez . Entro settembre la dirigenza spera di poter ufficializzare il tutto, in ogni caso se ne parlerà a mercato chiuso.

Sempre a giugno 2023 scadrà il contratto di De Vrij e per l'olandese la situazione è congelata da tempo. Da capire le intenzioni sia del club che del giocatore. I nerazzurri cercheranno di evitare l'addio a parametro zero. Allo stesso modo verrà rinnovato probabilmente il contratto di Darmian, andranno invece discusse le situazioni di Handanovic e D'Ambrosio. "A settembre compirà 34 anni, ormai è un senatore dello spogliatoio e la sensazione è che possa rimanere, ma andranno capite le rispettive volontà, del giocatore e del club, ricordando quanto accaduto con Ranocchia", riporta Tuttosport.

Tra chi è in scadenza in dubbio anche le situazioni di Dzeko e Gagliardini, nonché di Cordaz che a 40 anni potrebbe smettere ma è utile per le liste uefa e potrebbe prolungare. Certo l'addio a Dalbert.