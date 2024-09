Tuttosport presenta Manchester City-Inter guardandola dai due lati del campo. Da quello nerazzurro, si sottolinea che dalla finale di Istanbul in Champions League sono passati 466 giorni, in mezzo c'è stata una seconda stella che è germogliata grazie anche a quanto accaduto in quella finale,

Ci saranno cinque facce nuove rispetto ad allora: Carlos Augusto, Sommer, Pavard, Mkhitaryan (che in realtà subentrò dalla panchina) e Thuram per Dimarco, Onana, Darmian, Brozovic e Dzeko. La filosofia, in compenso, non è cambiata. E nemmeno l'obiettivo: prendere d'infilata la squadra di Guardiola con ripartenze a tutta velocità.