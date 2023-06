Ancora un amaro boccone europeo per Beppe Marotta, ieri alla sua terza finale di Champions League nelle ultime nove edizioni che si sono celebrate. "Roba da campioni veri, anzi numeri da campionissimi - sottolinea Tuttosport -. Come dimostrano i compagni di media internazionale mostruosa: tre, infatti, come il Liverpool e addirittura quattro, per il Real Madrid.

Prima di questa sfida in terra di Turchia, l’amministratore delegato dell’Inter aveva vissuto brividi analoghi con le vigilie vissute quando lavorava per la Juventus: correvano gli anni 2015, teatro era Berlino, e 2017, a Cardiff, per due sconfitte amarissime. Stessa sorte, due ko e stessa nazionalità degli avversari, le due strabig spagnole: leggasi Barcellona e Real Madrid".