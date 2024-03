Dopo i minuti di riscaldamento, poi inutili, a Madrid, Tajon Buchanan potrebbe avere un chance dal primo minuto questa sera contro il Napoli. Inzaghi, infatti, ieri lo ha provato al posto di Dimarco tra i titolari - fa sapere Tuttosport che per la sfida casalinga di stasera contro i campioni d'Italia sottolinea come il tecnico piacentino, per tornare subito alla vittoria, "vorrebbe schierare l’Inter di gala, ma la partita del Metropolitano ha bruciato energie fisiche e nervose in quantità". Motivo per il quale, l'ex allenatore della Lazio dovrà dosare le sue scelte.

"Se davanti a Sommer, Bisseck dovrebbe sostituire Pavard al fianco di Acerbi e Bastoni, a centrocampo i tre titolarissimi Barella, Calha e Mkhitaryan dovrebbero essere confermati, anche se Frattesi e Asslani scalpitano" si legge a proposito della bozza di formazione nerazzurra che questa sera affronterà la squadra di Calzona, contro la quale il quotidiano torinese non ha dubbi: "ThuLa favorita per la titolarità, ma Sanchez si gioca una maglia con Thuram. E se sull’esterno destro Darmian dovrebbe far sedere Dumfries in panchina, a sinistra Buchanan bussa alla porta di Inzaghi per trovare spazio. Quanto, lo deciderà Inzaghi. Anche partisse dalla panchina, però, il canadese potrebbe essere una mossa a partita in corso, soprattutto considerando l’assenza di Carlos Augusto".

