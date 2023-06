Marcelo Brozovic sembra ormai vicino alla cessione all'Al Nassr. Il centrocampista croato, solo un anno fa, era considerato un pilastro e oggi è in vendita a 25 milioni (gli arabi ne hanno messi sul piatto 18). Tuttosport prova a sottolineare le ragioni che spingono i nerazzurri verso la cessione. La prima è l'ingaggio, che considerato al lordo supera anche quello di Lukaku, i cui costi a bilancio si abbassano grazie al Decreto Crescita.

Tecnicamente, invece, "Brozovic non è più indispensabile all’Inter, anzi può diventare una via utile a diminuire il monte ingaggi e reinvestire su nuovi acquisti. Simone Inzaghi nella scorsa stagione ha ottenuto risposte estremamente positive dall’esperimento di Calhanoglu regista. È l’assetto che ha portato l’Inter in finale di Champions League: il turco al centro del reparto, Barella a destra, Mkhitaryan a sinistra. L’idea è quella di ripartire così tenendo Asslani come alternativa da utilizzare maggiormente per far rifiatare Calhanoglu. Si tratta di una prospettiva che Brozovic farebbe fatica ad accettare. Compirà 31 anni il prossimo 16 novembre ed è titolare della Croazia. Non potrebbe restare alla Pinetina senza la garanzia di giocare con continuità dal primo minuto".