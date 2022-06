In casa Inter si comincia a ragionare sull'eredità del ruolo di capitano, considerando che il 38enne Samir Handanovic, al di là del fatto di non avere ancora molti anni di carriera davanti, complice la presenza di Andre Onana vedrà probabilmente ridursi il suo impiego già in questa stagione. Secondo Tuttosport, considerato anche il probabile addio di Milan Skriniar, i principali candidati a rilevare la fascia sono due: Marcelo Brozovic, uno dei 'senatori' del gruppo visti i sette anni di militanza nerazzurra e già insignito del ruolo in alcune circostanze; e l'amico fraterno Nicolò Barella che già ha avuto, a soli 21 anni, questo onore quando giocava nel Cagliari. Barella, oltretutto, coronerebbe il sogno di diventare capitano della squadra di cui è tifoso sin da bambino.