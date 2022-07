La cessione di Koulibaly al Chelsea toglie una possibile alternativa alla Juventus nel caso in cui dovesse partire De Ligt. "Per Allegri e per la Juventus non è stato un fulmine a ciel sereno. Non a caso i bianconeri sotto traccia non hanno mai mollato Gleison Bremer del Torino, sul quale però l’Inter è segnalata in vantaggio da settimane - riporta Tuttosport -. Ma il mercato può cambiare in fretta e adesso potrebbe essere il fattore tempo a fare la differenza. Chi prima vende (De Ligt la Juventus o Skriniar l’Inter) per primo può anche tagliare il traguardo per il 25enne brasiliano. A patto di accontentare le richieste del presidente Urbano Cairo , il quale vorrebbe incassare tra i 40 e i 50 milioni per il difensore rivelazione dell’ultima Serie A".