Tuttosport accoglie la partita di ieri in casa del Benfica con un "Bentornata Pazza Inter". Il che può andare anche bene in una gara che contava relativamente per la classifica del girone di Champions League. Al limite dell'imbarazzante nel primo tempo, devastante nella ripresa dopo la sveglia di Inzaghi all'intervallo, la squadra nerazzurra si giocherà la vetta con la Real Sociedad sapendo di dover vincere per forza a fronte di una peggiore differenza reti.

Il turnover pesante, otto cambi, è dovuto alla volontà di preservare la salute dei big e in ogni caso il tecnico si sarebbe aspettato un approccio diverso da chi deve dimostrare qualcosa per avere più spazio. Da qui la strigliata tra i due tempi e la reazione nel secondo con un quasi ribaltone evitato solo dal palo colpito da Barella nel recupero.