La finale di Champions League a Monaco di Baviera, quindi in casa, è una motivazione in più per il Bayern, sconfitto nell'andata dei quarti di finale dall'Inter e pronta a provare a ribaltare la situazione al ritorno.

Al di là delle dichiarazioni di Kompany sugli eccessivi festeggiamenti (a suo dire) dei nerazzurri dopo i primi 90', Tuttosport registra un dato importante: mai il Bayern Monaco ha recuperato nel match di ritorno quando ha perso l'andata in casa in Champions League o Coppa dei Campioni.

In vista del Meazza, si legge ancora, potrebbero recuperare Coman e Neuer, mentre Pavlovic dovrebbe esserci già sabato contro il Dortmund. Fuori tutti gli altri: Upamecano, Ito, Davies e Musiala.