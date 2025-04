Tornato in Europa, Simone Inzaghi confida di poter ritrovare il suo muro. Come ricorsa Tuttosport, infatti, in Champions League l'Inter ha concesso due gol in dieci partite, di cui uno su un calcio d'angolo che non c'era a Leverkusen. In campionato, al contrario, la difesa è molto più traballante. Ci sono sì tredici clean sheets, ma anche 30 reti subite contro 22 di tutto lo scorso campionato.

Per uscire indenni dall'Allianz Arena contro il Bayern Monaco (81 reti in 28 partite di Bundesliga e 46 su 14 in casa, un totale di 117 stagionali in 43 incontri) servirà la migliore Inter. Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni saranno i giocatori schierati in retroguardia. Ma se l'azzurro (affaticato) non ci sarà spazio a Carlos Augusto, Bisseck o De Vrij.

Occhio alle diffide: Bastoni, Pavard, Barella, Dumfries e Inzaghi sono tutti a rischio squalifica.