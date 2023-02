Confronto in vista tra Nicolò Barella e i dirigenti dell' Inter , secondo quanto riporta oggi Tuttosport . Il giocatore verrà invitato a "moderare i suoi atteggiamenti in campo e a far convergere le energie sulla partita". A fine primo tempo a Marassi lo stesso ha fatto Inzaghi "sottolineando come certi comportamenti siano inammissibili in uno stadio ancor di più se vanno a discapito della squadra".

La cosa era già ricomposta ieri, tanto che Barella e Lukaku hanno poi viaggiato insieme in pullman e ieri in Pinetina erano allo stesso tavolo a pranzare. Ma certi raptus fanno male alla squadra. Ora "non è dato sapersi come si regolerà l’allenatore in vista del match di sabato con l’Udinese, certo è che risulta difficile oggi vedere Barella come un possibile candidato alla fascia da capitano in futuro".