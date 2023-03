Spunta il nome di Barclays tra i soggetti che potrebbero entrare nel mercato della Serie A. "Si aggiunge - scrive oggi Tuttosport - all’elenco di società che si sono fatte avanti con Via Rosellini negli ultimi mesi, completato da Jp Morgan, Goldman Sachs, Citi, Apollo, Searchlight e (in cordata) Carlyle/Apax/Three Hills. L’assemblea della Lega in programma fra tre giorni servirà proprio a esaminare queste offerte per capire quale strada intraprendere".