Dopo i sondaggi delle scorse settimane, l'Inter, secondo Tuttosport, già oggi allaccerà i contatti con l’Arsenal per Folarin Balogun. I dirigenti nerazzurri sono convinti che con un buon lavoro diplomatico, essendo già ad agosto, si possa abbassare la richiesta dei Gunners da 40 milioni di euro a 35 milioni ma senza bonus. Servirà, quindi, il classico sforzo da parte della proprietà, quello che Steven Zhang era disposto a fare per Lukaku fra cartellino (40 milioni fra prestito, riscatto e bonus) e ingaggio (8 milioni netti), ma non per Scamacca, sul quale Marotta e Ausilio non hanno voluto rilanciare una volta che l'Atalanta ha fatto la sua entrata in scena. "Zhang autorizzerà un’operazione in stile Lukaku per Balogun, dunque intorno ai 35 milioni certi, o i dirigenti nerazzurri come già in altre occasioni dovranno trovare una soluzione diversa, magari inserendo un’alta percentuale sulla futura rivendita, per convincere l’Arsenal a dire di sì?", si chiedono i colleghi del quotidiano torinese.

Nei piani dei nerazzurri, se l'affondo per Balogun andrà a buon fine, rimane comunque la volontà di trovare un centravanti fisico per accontentare Inzaghi. Non è un mistero, si legge su TS, che servirà l’uscita di Joaquin Correa per poi andare ad approfondire gli eventuali ragionamenti su 4 nomi in particolare: resta sempre d'attualità Beto dell'Udinese, ma più come alternativa a Balogun, con Alexis Sanchez, attualmente svincolato, di ritorno per completare il reparto. Da tenere presenti anche Taremi (Porto) e Morata (Atletico), entrambi però cari, mentre potrebbe essere una soluzione da fine mercato un vecchio pallino come Zapata: con l'Atalanta si parlerà di Demiral (e Toloi?), i discorsi potrebbero essere allargati.