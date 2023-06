Tuttosport traccia oggi un profilo di Cesar Azpilicueta, prossimo a firmare un contratto biennale da 3,5 milioni annui con l'Inter dopo che si sarà liberato da quello con il Chelsea che prevede un'altra stagione. "Per Azpilicueta parlano numeri record. È il calciatore straniero che ha collezionato più presenze con la maglia del Chelsea: 508. In questa graduatoria ha scavalcato due campioni bandiere di Stamford Bridge come Cech e Zola. È sesto in assoluto nella classifica di tutti i tempi del Chelsea. Con i gradi di leader della formazione londinese ha conquistato Champions League, Supercoppa europea e Mondiale per club". Oltre a diversi altri trofei in Francia (e un ottavo di finale vinto in Champions contro l'Inter nel 2011-12 quando era all'Olympique Marsiglia).

"Perfeziona la sua condizione atletica in modo accuratissimo: yoga, stretching, dieta, bagni di ghiaccio e tantissimo allenamento. Si spiega anche così la sua straordinaria affidabilità. È uno dei cinque calciatori che hanno vinto la Premier League giocando tutti i minuti dalla prima all’ultima giornata. Lo ha fatto nella stagione 2016-17 - rileva ancora il quotidiano -. Inzaghi potrà beneficiare della duttilità tattica dello spagnolo che può essere utilizzato sia da difensore nella zona di centrodestra di un reparto a tre che da esterno destro. Una versatilità molto apprezzata da Inzaghi, come dimostra l’impiego di Darmian in questa duplice veste".