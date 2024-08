Oltre ai quattro attaccanti che dovrebbero restare in rosa (Lautaro, Thuram, Taremi e Arnautovic) ci sono altri tre giocatori come Correa, Satriano e Salcedo tuttora a disposizione di Inzaghi. Non è escluso, riporta oggi Tuttosport, che uno o due di questi possano restare anche dopo la fine del mercato.