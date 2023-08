Allarme arabo in casa Inter. L’Al-Ahli, secondo quanto riportato da Tuttosport, ha puntato con decisione ad Hakan Calhanoglu che viene considerato l’alternativa nel caso in cui non dovesse arrivare Marco Verratti. L’Inter difficilmente potrà dare il via libera, visto che nel ruolo poi resterebbe solo Asllani, ma il pressing arabo potrebbe alla lunga convincere le casse nerazzurre.

Daniele Luongo