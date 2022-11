Sono trattabili i 15 milioni di euro che il Racing Avellaneda ha chiesto per Carlos Alcaraz, uno dei gioielli di casa della formazione dalla quale è stato acquistato anche Lautaro Martinez. Un giocatore di grande personalità e "garra", come ricorda oggi Tuttosport, che evidenzia come già nel 2020 a 17 anni il ragazzo di distinse nella sfida di Libertadores tra Flamengo e Racing per la leadership mostrata anche nei tiri dal dischetto che decisero le sorti del confronto. E' stato ancora lui uno dei protagonisti del match con il Boca Juniors di una decina di giorni fa, il Trofeo de Campeones, in cui ha segnato al 118' prima che si scatenasse un putiferio terminato con il Boca impossibilitato a proseguire (era ridotto in sei giocatori).