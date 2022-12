Un altro fronte aperto per il mercato dell'Inter è quello che riguarda il riscatto di Francesco Acerbi dalla Lazio. Come ricorda Tuttosport, la cifra fissata per trattenere il difensore a Milano è di 4 milioni di euro. "Tanti per un classe '88 con un ingaggio da 2,6 milioni fino al 2025 - si legge -. Acerbi è però diventato un titolare e Inzaghi spinge per tenerlo: Lotito, che non può riprendersi Acerbi anche per questioni ambientali, accetterà di abbassare le sue richieste?".