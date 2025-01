La reiterata assenza di Francesco Acerbi ha spinto l'Inter a valutare cosa fare sul mercato dei difensori. Secondo Tuttosport, in realtà, il club confida di tamponare l'assenza del centrale con il rientro di Bisseck, altro giocatore oggi in lista indisponibili. Se si dovesse però trovare il profilo giusto, verrebbe anticipato l'investimento già previsto per l'estate su un difensore.