C'è un problema di approccio alle partite, almeno nelle amichevoli di questa estate è accaduto questo all'Inter. Scrive Tuttosport che anche contro i "modesti albanesi dell'Egnatia", la squadra nerazzurra è partita a handicap. C'è l'alibi della preparazione, ma qualche difetto antico si nota, anche se alla fine la vittoria è arrivata.

Per la prima di campionato con il Monza le scelte dovrebbero essere le stesse viste a Ferrara, ad eccezione di Acerbi se dovesse riprendersi. Solo due le novità rispetto alla passata stagione, Sommer e Thuram. "Cuadrado e Frattesi sono stati tra i migliori nel pre-campionato, ma sorpassi al via potrebbero creare malumori e Inzaghi è molto attento a queste cose - riporta il quotidiano - Il problema, comunque messo in conto da allenatore e staff, è che a Thuram servirebbe almeno un altro mese di ambientamento. A rendere ancor più gonfio il rimpianto dei tifosi il fatto che Dzeko, proprio mentre Thuram arrancava, ha segnato due gol in 18’ nella sfida di campionato turco tra Fenerbahçe e Gaziantep. Per fortuna che Inzaghi può appigliarsi a Lautaro Martinez che, con una doppietta, ha “aggiustato” la partita".

In ogni caso, sottolinea Tuttosport, l'Inter ha vinto tutte le amichevoli estive ad eccezione dell'1-1 con l'Al-Nassr.