Con Milan Skriniar che sta per lasciare l'Inter, a gennaio o a giugno, cominciano anche i rumors riguardo alla successione come capitano della squadra. A lungo negli anni passati lo è stato Samir Handanovic, che oggi non è più il portiere titolare. Ora tocca allo slovacco, ma il suo addio riapre la corsa. Il candidato numero ad essere il capitano del futuro, scrive Tuttosport, è Nicolò Barella. "Oggi la fascia, con Handanovic in panchina, va al giocatore con più anzianità interista in campo, dunque in rigoroso ordine D’Ambrosio, Brozovic, Skriniar e Lautaro", ricorda Tuttosport.