La Repubblica analizza la sconfitta dell’Inter all’Olimpico contro la Lazio e ne esalta i ritmi del match simili a una partita di Premier League ma non fa sconti a Simone Inzaghi che fallisce il primo scontro diretto della stagione. Poi il quotidiano di Roma si sofferma sulle qualità di Luis Alberto. La Lazio deve ringraziare lo spagnolo che col suo ingresso ha spaccato la partita. Una doccia freddissima per Inzaghi che con lo spagnolo ebbe un rapporto stupendo tanto da permettere all'ex Liverpool di compiere quel salto di qualità che tutti si aspettavano. Lo spagnolo ieri sera però non ha avuto pietà dando la prima delusione della stagione al tecnico dell’Inter.