Nell'analisi odierna su La Repubblica non mancano le critiche all'Inter. Si parte dalle dichiarazioni di Mkhitaryan sulla squadra poco "focalizzata", ma secondo il quotidiano la presunzione non spiega a pieno 14 dei 28 gol incassati in stagione arrivati dopo il 70' (la metà).

Molto hanno fatto, a Torino, le prestazioni dello stesso Mkhitaryan, Calhanoglu, Lautaro (quest'ultimo a segno con gol o assist nel 2025 contro Venezia, Bologna, Empoli e Lecce ma a secco con Milan, Fiorentina e Juve). Sotto accusa anche Inzaghi per i cambi con cui ha "smantellato" la catena di sinistra. Tra i subentrati, alla fine, si è salvato solo Zalewski.