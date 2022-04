Ecco a voi la prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 30 aprile: "I sogni proibiti di Max. Allegri ha in mente due colpi clamorosi per la Juve del futuro. Lo slovacco dell'Inter è considerato il difensore ideale per il dopo Chiellini". Dunque nel box dedicato ai nerazzurri: "Zhang usa le forbici, servono 80 milioni. Il Milan aspetta gli arabi, Suning invece rimette a dieta l'Inter: cessioni e taglio del monte ingaggi", scrive il quotidiano torinese.