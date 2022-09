Non pone l'accento sul rosso da record della Juventus nel suo ultimo bilancio (la cifra non è nemmeno citata), ma si concentra particolarmente sulla giornata complicata del presidente dell'Inter Steven Zhang il quotidiano Tuttosport di sabato 24 settembre: "Zhang sotto attacco. La curva lo invita ad andarsene, mente un gruppo di banche cinesi si rivolge al Tribunale per recuperare 250 milioni di debiti non saldati". Il quotidiano torinese intervista anche l'ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi: "Inter, hai perso la tua anima. Mancano entusiasmo e identità. Quando in campo vedo allargare le braccia mi preoccupo".