"Troppa Inter". Questo il titolone che compare sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport di martedì 21 giugno 2022 e che riassume le ultime di mercato in casa nerazzurra in due parole. "Lukaku si sblocca, Dybala si blocca - si legge ancora -. Rilancio per Romelu grazie all'intervento di Inzaghi ma prima di chiudere Paulo ne devono uscire due tra Dzeko, Correa e Sanchez".

